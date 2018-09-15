بالفيديو.. ” مانكوت ” .. أقوى إعصار شهدته الفلبين

مانيلا(صدى):

شهدت شمال الفلبين يوم السبت، إعصار هائل ” مانكوت ” مصحوبًا برياح تتجاوز سرعتها 200 كيلومتر في الساعة وأمطار غزيرة؛ وأسفر الإعصار عن انقطاع الكهرباء والاتصالات في بعض المناطق، ولم ترد أي تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى.

حيث ضرب الإعصار مانكوت، وهو من الفئة الخامسة، إقليم كاجايان على جزيرة ” لوزون ” الرئيسية في الساعات الأولى من صباح السبت، وهو أقوى عاصفة تضرب الفلبين هذا العام، ويحمل رياحًا تبلغ سرعتها القصوى 305 كيلومترات في الساعة.

ومن جانبه، قال روجليو سيندينج، المسؤول الحكومي في” توجويجاراو ” عاصمة إقليم كاجايان: ” تقريبًا كل المباني هنا تضررت، لا توجد إمدادات كهرباء وتعطلت الاتصالات أيضًا، وتلقينا تقارير تفيد باقتلاع أشجار كثيرة وسقوط أعمدة كهرباء تسد الطرق ” .

من الجدير بالذكر أن السلطات نقلت عشرات الآلاف من المناطق الساحلية، حيث صدرت تحذيرات من ارتفاع محتمل في مياه البحر التي تدفعها العاصفة في طريقها من ثلاثة إلى ستة أمتار، ومن المتوقع أيضًا حدوث فيضانات وانهيارات أرضية ودمار واسع للممتلكات.