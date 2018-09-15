وظائف شاغرة بشركة ” تبوك ” للصناعات الدوائية

فاطمة المالكي(صدى):

توفر شركة ” تبوك ” للصناعات الدوائية، عبر موقعها الإلكتروني، عدة وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، للعمل بفروع الشركة بمدينة الدمام، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– مسؤول مستودع: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

– مسؤول مراقبة الجودة: درجة البكالوريوس في تخصصات: ” علم الأحياء الدقيقة، أو العلوم الصيدلية ” .

– مسؤول ضمان الجودة: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وأكدت الشركة، أن التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، اعتبارًا من تاريخ 13 سبتمبر 2018م، ويستمر حتى تاريخ 12 نوفمبر 2018م، لافتة إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط تلك الوظائف، من خلال الرابط التالي:

https://tabuk.bayt.com/ar/job-search-results/