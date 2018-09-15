بالفيديو.. أسباب وأعراض نقص ” هرمون الذكورة ” بالجسم وطرق العلاج
يعاني البعض من نقص هرمون الذكور، دون حتى أن يلتفتون لذلك، والذي يشكل أهمية كبيرة بجسم الرجل، فهو الذي يبني الكتلة العضلية، ويساعد على استمتاع الرجل بالطاقة، وحرق الدهون.
واستعرضت خبيرة التغذية رندا الديسي خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” دنيا يادنيا ” أسباب وأعراض نقص هرمون الذكورة، وطرق العلاج.
وقالت رندا ، إن من أعراض نقص هرمون الذكورة ” التيستوستيرون ” ، زيادة الوزن حيث أن هناك عدد من الرجال يعانون من الزيادة بالوزن الغير مبررة ويكون السبب نقص هرمون التيستوسيترون ، وأيضا نقص في كثافة العظام ، حيث أن وجود هرمون التيستوستيرون يساعد على بناء العضلات .
وتابعت رندا ، أنه من علامات الأولى لاكتشاف نقص التيستوستيرون ، عدم خسارة الوزن رغم اتباع حمية قاسية ولعب رياضة ، فهنا هذا الشخص يعاني من نقص هرمون التيستوستيرون .
وأضافت رندا ، لزيادة هرمون التيستوستيرون والسيطرة على مشكلة نقصه في الجسم ، لعب رياضة رفع الأثقال لبناء عضلات ما يعمل على ارتفاع نسب الهرمون بالجسم ، وايضا التحكم في ضغوطات الحياة فكلما زادت ضغوطات الحياة يزيد وزن الشخص ما يؤدي لنقص هرمون التيستوستيرون .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33304 ] نشر منذ 3 ساعات
*نصيحة عسيري تهامى للمتزوجين فقط* 😂😉 🔞
اللي يعاني من تردي سلاحه
عليه بالتيس السمين التهامي
والدخن لا تنساه خذها صراحه
مع زيت سمسم ثم شحم السنامي
والماء لزومآ تشربه من قراحه
لا تشرب الصحة ولو كنت ضامي
وأكل العسل بالشمع يعطيك راحه
شهر وترمي صايبات السهامي
وخذ لك راس الاسبوع راحه
لا تقرب المرمى ولو كنت رامي
هذي نصيحة طب ماهي وقاحة
وبآخر المعني نوصل سلامي
*بالنسبه للإخوة العزوبية ..*
عليكم بالبسكويت المالح
مع الشاهي لين الله يفرجها ✋😂😂😂😂
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31189 ] نشر منذ 2 ساعتين
عيب الكسل الواحد ما يسير الى في سياره وفي الدوام. يا نايم او جالس على الجوال ولا راح البيت حط راسه ونام ولا ينفع حتى نفسه يا دوب جيبوا جيبوا وغدى مثيل البقره
ابوعلي٩٩٠[ عدد التعليقات: 652 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله لا التستيرون ولا غيره الشاب يعزم ويتزوج والي في الخمسين يتزوج ام٢٤ الى ٣٠ هذه الي بتزيد العافيه وترد الروح وتنشط كل الخلايا
رااايق[ عدد التعليقات: 5401 ] نشر منذ 2 ساعتين
طـــيـــب ******
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31189 ] نشر منذ 2 ساعتين
سبحان الله المقال في وادي والتعليقات في وادي المقال يتكلم عن السمنه وبناء الجسم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33304 ] نشر منذ 2 ساعتين
كلن يغني على ليلاااااه😂😂😂😂😂😂
سارة[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 2 ساعتين
الكسل سبب كل الأمراض
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 427 ] نشر منذ 2 ساعتين
الموضوع بسيط جدا كلوا البقوليات والكشرى كلة شئ طبيعى مفيد للصحة وليس لة أضرار جانبية .