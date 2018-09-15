بالفيديو.. أسباب وأعراض نقص ” هرمون الذكورة ” بالجسم وطرق العلاج

متابعات : اميرةخالد(صدى):

يعاني البعض من نقص هرمون الذكور، دون حتى أن يلتفتون لذلك، والذي يشكل أهمية كبيرة بجسم الرجل، فهو الذي يبني الكتلة العضلية، ويساعد على استمتاع الرجل بالطاقة، وحرق الدهون.

واستعرضت خبيرة التغذية رندا الديسي خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” دنيا يادنيا ” أسباب وأعراض نقص هرمون الذكورة، وطرق العلاج.

وقالت رندا ، إن من أعراض نقص هرمون الذكورة ” التيستوستيرون ” ، زيادة الوزن حيث أن هناك عدد من الرجال يعانون من الزيادة بالوزن الغير مبررة ويكون السبب نقص هرمون التيستوسيترون ، وأيضا نقص في كثافة العظام ، حيث أن وجود هرمون التيستوستيرون يساعد على بناء العضلات .

وتابعت رندا ، أنه من علامات الأولى لاكتشاف نقص التيستوستيرون ، عدم خسارة الوزن رغم اتباع حمية قاسية ولعب رياضة ، فهنا هذا الشخص يعاني من نقص هرمون التيستوستيرون .

وأضافت رندا ، لزيادة هرمون التيستوستيرون والسيطرة على مشكلة نقصه في الجسم ، لعب رياضة رفع الأثقال لبناء عضلات ما يعمل على ارتفاع نسب الهرمون بالجسم ، وايضا التحكم في ضغوطات الحياة فكلما زادت ضغوطات الحياة يزيد وزن الشخص ما يؤدي لنقص هرمون التيستوستيرون .