السلطات الأمريكية تتحفظ على طفل سعودي وتنقل حضانته لأسرة أخرى

عادل الحربي(صدى):

تحفظت السلطات الأمريكية على طفل سعودي يبلغ من العمر 6 أعوام، وقامت بنقل حضانته لأسرة عربية تحمل الجنسية الأمريكية لمدة شهرين، وذلك كعقاب لأسرة الطفل السعودية بسبب الإهمال.

وكشفت والدة الطفل، عن تفاصيل الواقعة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، موضحة أن القصة بدأت بعد عودة العائلة من إجازة قضتها في المملكة، حيث تخلّفت الأسرة عن موعد مجدول لابنها في أحد المستشفيات الأمريكية لعلاجه من نوبات التشنج المصاب بها منذ الصغر، وبالرغم من إبلاغ الأسرة للمستشفى بشأن السفر، ولكن إدارة المستشفى اعتبرت ذلك نوعًا من الإهمال في رعاية الطفل.

وعليه، فتحت إدارة المستشفى تحقيقًا صعد إلى القضاء، والذي أصدر حكمًا بسحب حضانة الطفل ونقله إلى أسرة أخرى، فضلًا عن حصر حق الأسرة السعودية في زيارات منتظمة للطفل فقط.

وبعد مرور شهرين، سمح القضاء الأمريكي للأسرة السعودية باستعادة الطفل مع الإبقاء على منع الأسرة من السفر دون إيضاحات أخرى، وذلك في ظل مساندة سفارة المملكة في أمريكا للأسرة، حيث وكلت فريق من المحامين للأسرة، مكنها من استعادة طفلها مرة أخرى لحضانتها.