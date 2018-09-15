السلطات الأمريكية تتحفظ على طفل سعودي وتنقل حضانته لأسرة أخرى
تحفظت السلطات الأمريكية على طفل سعودي يبلغ من العمر 6 أعوام، وقامت بنقل حضانته لأسرة عربية تحمل الجنسية الأمريكية لمدة شهرين، وذلك كعقاب لأسرة الطفل السعودية بسبب الإهمال.
وكشفت والدة الطفل، عن تفاصيل الواقعة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، موضحة أن القصة بدأت بعد عودة العائلة من إجازة قضتها في المملكة، حيث تخلّفت الأسرة عن موعد مجدول لابنها في أحد المستشفيات الأمريكية لعلاجه من نوبات التشنج المصاب بها منذ الصغر، وبالرغم من إبلاغ الأسرة للمستشفى بشأن السفر، ولكن إدارة المستشفى اعتبرت ذلك نوعًا من الإهمال في رعاية الطفل.
وعليه، فتحت إدارة المستشفى تحقيقًا صعد إلى القضاء، والذي أصدر حكمًا بسحب حضانة الطفل ونقله إلى أسرة أخرى، فضلًا عن حصر حق الأسرة السعودية في زيارات منتظمة للطفل فقط.
وبعد مرور شهرين، سمح القضاء الأمريكي للأسرة السعودية باستعادة الطفل مع الإبقاء على منع الأسرة من السفر دون إيضاحات أخرى، وذلك في ظل مساندة سفارة المملكة في أمريكا للأسرة، حيث وكلت فريق من المحامين للأسرة، مكنها من استعادة طفلها مرة أخرى لحضانتها.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33304 ] نشر منذ 3 ساعات
اميركا نظامهم نظام
ماعندهم يمه أرحميني😐
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33304 ] نشر منذ 3 ساعات
لو تترك ولدك في البيت بروحه
وتو مابعد وصل لعمر الثامنة عشر تتعاقب
تخلف وتنسى
هذي هنااااك
أنسسسسسسسسى🤗
مغرد[ عدد التعليقات: 2234 ] نشر منذ 3 ساعات
اعتقد والله اعلم اذا كبير وعرف بالا مر رايح يعنفك بيششيلها فى نفسه من صغره انهم ما يبونه
مغرد[ عدد التعليقات: 2234 ] نشر منذ 3 ساعات
النظام الا مريكى شى تخلف عن المو عد بس وشوفوا عقا به
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 427 ] نشر منذ 2 ساعتين
إذا طبق هذا القانون بالسعودية حيشمل أسر عديدة
بسبب إهمال الأطفال وتركهم للعمالة البنجالية والهندية والفلبينية والأفريقية ,
الأسر السعودية للأسف تخلط بين العمالة ومربية الأطفال .
خالــــــــــــــــد[ عدد التعليقات: 928 ] نشر منذ 1 ساعة
عندنا تروح للمستشفى يقولون مافيه سرير او الدكتور اجازه ما يبون غير الفكه منك ومن ولدك ماهو مثل امريكا ليت هذا النظام عندنا