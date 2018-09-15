بالفيديو.. رونالدو يسخر من مذيع يوفنتوس بطريقة طريفة

ماجد محمد(صدى):

أظهر مقطع فيديو، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو يسخر من مذيع قناة نادي يوفنتوس الإيطالي؛ مقلدًا حركاته أمام الكاميرا في واقعة طريفة دون أن يراه المذيع.

وظهر رونالدو، وهو يقف خلف مذيع تلفزيون يوفنتوس وبدأ يقلد حركاته بأسلوب ساخر، ثم تركه وعاد إلى ملعب التدريبات، ويبدو أن المذيع لم يلاحظ ما يحدث خلفه، وواصل عمله بشكل طبيعي.

ومن الجدير بالذكر، أن لاعب ريال مدريد السابق، يتعرض لسخرية الجماهير بسبب فرص ضائعة وعدم تسجيل أهداف مع النادي الإيطالي.