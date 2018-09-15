الأسبوع المقبل.. الإعلان عن أسماء 100 موظف بالجامعة الإسلامية

نايف السالم(صدى):

تستعد الجامعة الإسلامية بالمدينة المنوّرة، للإعلان عن أسماء 100 موظف جديد في مختلف التخصّصات الإدارية والصحية الأسبوع المقبل، وذلك في أكبر عملية توظيف إدارية تشهدها الجامعة في عام واحد.

ومن جانبه، أبدى مدير الجامعة الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي، ترحيبه بالموظفين الجدّد الذين انضموا إلى أسرة الجامعة الإسلامية، سائلا الله تعالى لهم التوفيق، وأن يكونوا لبنة خير تُضاف إلى مسيرة الجامعة في سعيها الحثيث للمحافظة على تاريخها وموقعها في الوسط التعليمي الجامعي.

وأكد ” المرزوقي ” أن الجامعة حرصت على الالتزام بجميع الإجراءات النظامية والعادلة لاختيار المرشّحين، حيث مرت عملية الترشيح والاختيار بمراحل عدة بدءاً بمرحلة إعلان التقديم على الوظيفة، ومن ثم مرحلة مطابقة الشروط والفرز، ومرحلة الاختبار، ومرحلة المقابلة وفق ضوابط نظامية وإشراف لجان فنية وتقنية وإدارية متخصّصة.