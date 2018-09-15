أسعار الذهب تهبط بفعل خلاف تجاري

وكالات(صدى):

تراجع الذهب في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار مقابل اليوان الصيني، بعد أن قال تقرير إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ مساعديه بالمضي قدما في فرض رسوم جمركية على واردات صينية.

وبعد أحدث تطور بشأن الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة والصين، واصل مؤشر الدولار مكاسبه مقابل سلة من العملات، بما في ذلك اليوان، فيما انخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500.

وخسر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1195.21 دولار للأونصة، بعدما كان قد سجل أعلى مستوى له منذ 28 أغسطس/آب عند 1212.65 دولار للأونصة.

وزاد المعدن الأصفر أكثر من 0.1% منذ بداية الأسبوع ويتجه إلى تحقيق أول مكسب أسبوعي في ثلاثة أسابيع.

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 7.10 دولار أو ما يعادل 0.6% إلى 1201.10 دولار للأونصة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.4% في التعاملات الفورية إلى 14.10 دولار للأونصة، وتتجه صوب تحقيق ارتفاع أسبوعي نسبته 0.1%.

وتراجع البلاديوم 0.4% إلى 978.30 دولار للأونصة ويتجه صوب الهبوط 0.1% على أساس أسبوعي.

وهبط البلاتين 0.9% إلى 793 دولارا للأونصة بعدما لامس أعلى مستوى في شهر عند 812.30 دولار للأونصة يوم الخميس، ويتجه المعدن لينهي الأسبوع على ارتفاع نسبته نحو 1.9 بالمئة.