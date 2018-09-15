الكشف عن عدد الأيتام المكفولين بالمملكة خلال عام

عادل الحربي (صدى):

كشفت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء عن عدد الأيتام المكفولين بمناطق المملكة كافة؛ وذلك خلال عام 1438/ 1439هـ.

حيث بلغ عددهم نحو 8412 يتيمًا، تمت كفالتهم من قبل 7358 أسرة سعودية، وسجلت منطقة الرياض أعلى معدل لكفالة الأيتام بعدد 1914 يتيمًا، كفلتهم 1611 أسرة، تليها المنطقة الشرقية بعدد 867 يتيمًا مكفولين من قبل 745 أسرة.

أما عن المنطقة الأقل معدل للكفالة، فجاءت منطقة الحدود الشمالية أقل معدل لكفالة الأيتام بعدد 15 يتيمًا مكفولين بواسطة 14 أسرة.

وعن شروط وضوابط كفالة الأيتام، فتشترط أن تكون الأسرة سعودية، ومؤهلة نفسيًّا واجتماعيًّا وتربويًّا، وألا يزيد سن الزوجة على 50 عامًا.

كما تتضمن أن تكـون الحالـة الاقتصاديـة للأسـرة جيـدة، وألا تكون من أسرة ضمانية، و أن يثبـت طبيًّا خلـو أفـراد الأسـرة مـن الأمـراض المعديـة والسـارية والنفسية المزمنة.