بالفيديو.. سعد الصغير: تامر حسني لم يختارني بأغنيته لأن صوتي أفضل منه

أماني الغامدي(صدى):

قال المطرب الشعبي المصري، سعد الصغير، تصريحًا ناريًا ردًا بشأن عدم اختيار الفنان تامر حسني له للمشاركة في أغنية ” 100 وش ” ؛ لافتًا إلى أن ذلك حدث خوفًا منه، لأن صوته أحسن من صوت تامر حسني.

وأكد ” سعد الصغير ” أن ” تامر حسني ” لم يختاره أيضًا لأنه يمكنه أن ” يأكله في الغنا ” ، مشيرًا إلى أن ” حسني ” لا يمكنه غناء العرب التي يتقنها الصغير.

وأوضح الفنان الشعبي، أن النجم المصري اختار كل من محمد دياب وأحمد شيبة ومصطفى حجاج أصواتهم أضعف منه؛ فيما يبدأ المطرب الشعبي سعد الصغير برنامجًا جديد خلال الأيام القليلة المقبلة.