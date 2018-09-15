أخصائي سعادة لموظفي الاتصالات وتقنية المعلومات

علي القحطاني (صدى):

أقدمت وزارة الاتصالات و تقنية المعلومات على تعيين ” أخصائي سعادة الموظفين ” ؛ حيث أصبحت أول جهة حكومية بادرت في تطبيق مفهوم السعادة المؤسسية وذلك لخلق بيئة عمل ذات انتاجية عالية وتحقيق الراحة والاسترخاء للموظفين للعمل بشكل أفضل.

وأشارت ” الوزارة ” إلى أن مهام أخصائي سعادة الموظفين هو المساهمة مع فريق إدارة التواصل الداخلي على التأكد من توفير الخدمات والحاجات الأساسية التي من شأنها تسهيل حياة الموظف، لافتة إلى أنه تبدأ من قياس مستوى سعادة وتفاعل الموظفين بشكل دوري عن طريق استبانات تحليل بيئة العمل واستطلاعات الرأي والاستماع للموظفين وتلبية رغباتهم.

وتتضمن مهامه أيضًا، العمل مع فريق التواصل الداخلي في رسم خطة للسنة كاملة للفعاليات والمبادرات الخاصة لسعادة الموظفين ووضع مؤشرات قياس لبيئة العمل KPIs التي تمكنهم من تقييم المبادرات بعدها وقياس الأثر وعمل التغذية الراجعة، بالإضافة إلى المساهمة مع فريق التواصل في تنظيم الفعاليات التي تعزز من قيم الوزارة.