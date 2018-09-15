ما لا تعرفه عن فوائد زيت الخروع لمعالجة مشاكل الشعر

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

ترغب العديد من النساء الحصول على شعر طويل مسترسل، إلا أن هذه المهمة قد تكون في بعض الأحيان صعبة؛ لذا يمكن اللجوء لـ ” زيت الخروع ” والذي يُعد من أهم الوصفات التي تساعد في زيادة طول الشعر ومعالجة مشاكله.

يمكن استخدام زيت الخروع لعلاج مشاكل الشعر الصعبة كـ ” ظهور بقع من الصلع، تساقط الشعر ” ، حيث يمكن تطبيق زيت الخروع مباشرة على الشعر وتدليك فروة الرأس جيّدًا، ومن ثمّ تغطية الشعر بواسطة قبّعة الاستحمام مع تركه طوال اللّيل، ويُغسل في الصباح باستخدام الشامبو.

كما يمكن إضاقة بضع قطرات من زيت الزيتون أو زيت اللّوز إلى زيت الخروع، واستخدامه؛ لعلاج هذه الحالات مرة أسبوعيًا، بالاضافة لاستخدام مزيج زيت الخروع مع البلسم يوميًّا أو كلّ يومين بحسب طبيعة شعركِ.

تجدر الإشارة إلى أن زيت الخروع يساعد على نموّ الشعر الأساسيّ الذي توقّف نموّه، ولكنّه بالتأكيد لن يعمل على إنبات شعيرات جديدة لم تكن موجودة في الأساس.