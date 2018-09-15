الكويتيون يطالبون بإغلاق مكاتب قناة المنار اللبنانية وطرد مراسليها

خالد الظفيري(صدى):

شهدت الكويت، حالة من الغضب بين مواطنيها، مطالبين بإغلاق مكاتب قناة المنار اللبنانية بالبلاد، وطرد مراسليها، وذلك بعد التصريحات المتطاولة للإعلامي سالم زهران عبر القناة، بشأن زيارة أمير الكويت لأمريكا، والتي اعتبرها الكويتيين إساءة للأمير ولها مقاصد خبيثة.

ومن جانبها، استنكرت وزارة الإعلام الكويتية، التصريحات التي أدلى بها ” زهران ” خلال لقاء معه في قناة المنار، واصفة إياها بأنها ” مسيئة وكاذبة ” ، معتبرة ذلك افتراءً وتزييفًا للحقائق وتضليلًا للرأي العام، وإساءات تكشف نوايا شريرة ومقاصد خبيثة.

جدير بالذكر، أن الإعلامي اللبناني سالم زهران، كان قد ذكر أن ” أمير الكويت التقى بالرئيس الأمريكي الذي استدعاه أثناء رحلته إلى الولايات المتحدة لمدة خمس دقائق، وطلب منه إلغاء عقود موقعة مع الصين بقيمة 11 مليار دولار، والتوقيع مع شركات أمريكية عقودًا بقيمة 14 مليار دولار ” ، مما دفع الكويتيين بالمطالبة بإغلاق مكاتب القناة في البلاد وطرد مراسليها.