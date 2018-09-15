6 نصائح تخلصك من آلام الظهر والرقبة أثناء قيادة السيارة

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

يضطر قائدي السيارات أحياناً القيادة لفترات طويلة بسبب الإزدحام المروري أو للسفر بالسيارة أو لظروف العمل، وهو ما يسبب للبعض آلام في الظهر ومفاصل الأكتاف والرقبة.

وقدم الخبراء عدد من النصائح لتفادي هذه الآلام.

1- يجب الحرص على الجلوس باستقامة أثناء القيادة، وتجنب وضعية الإنحناء لأنه قد يسبب إنزلاق غضروفي.

2- عند ركوب السيارة إبدأ الجلوس بالإستناد على الفخذين، بعد ذلك قم بالإستدارة وأخذ وضعية الجلوس باستقامة الجسد، وهكذا يكون ثقل الجسد على الفخذين وليس العمود الفقري.

3- اضبط مقعد القيادة بما يناسب طولك وحجم جسمك، واحرص أن تكون قدماك على مسافة جيدة من دواسات البنزين والمكابح.

4- من الأفضل وضع وسادة خفيفة صغيرة من القطن أو الفايبر بين أسفل ظهرك والمقعد، حتى تمنح العمود الفقري ارتياحاً كبيراً.

5- قم بضبط مسند الرأس الموجود بما يناسب رقبتك، حتى تريح عليه رأسك ولتخفف عن رقبتك وكتفيك الثقل أثناء قيادة السيارة.

6- يجب أخذ استراحة كل فترة أثناء القيادة.