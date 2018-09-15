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” أديل ” تعلن عن قبول 20 متدربة كمضيفات جويات بالمرحلة الأولى

” أديل ” تعلن عن قبول 20 متدربة كمضيفات جويات بالمرحلة الأولى
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة طيران ” أديل ” عن قبول 20 متدربة ضمن المرحلة الأولى في البرنامج التدريبي للمضيفات السعوديات، والذي سيستمر لمدة 8 أسابيع ومقره ” جدة ” .

وأوضحت الشركة أنه يجب توافر الشروط التالية في المتقدمات:
– أن تكون المتقدمة مواطنة ” سعودية ” .
– ألا يقل طولها عن 160 سنتيمترًا.
– يتناسب الوزن مع الطول.
– ألا يقل المؤهل الدراسي عن شهادة الدبلوم.
– إتقان الإنجليزية.

وطالبت ” أديل ” الراغبات في الالتحاق بهذه الوظيفة؛ لتعبئة البيانات وتقديم المستندات اللازمة للتوظيف على الرابط التالي:
(هنا)


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