” أديل ” تعلن عن قبول 20 متدربة كمضيفات جويات بالمرحلة الأولى
كشفت شركة طيران ” أديل ” عن قبول 20 متدربة ضمن المرحلة الأولى في البرنامج التدريبي للمضيفات السعوديات، والذي سيستمر لمدة 8 أسابيع ومقره ” جدة ” .
وأوضحت الشركة أنه يجب توافر الشروط التالية في المتقدمات:
– أن تكون المتقدمة مواطنة ” سعودية ” .
– ألا يقل طولها عن 160 سنتيمترًا.
– يتناسب الوزن مع الطول.
– ألا يقل المؤهل الدراسي عن شهادة الدبلوم.
– إتقان الإنجليزية.
وطالبت ” أديل ” الراغبات في الالتحاق بهذه الوظيفة؛ لتعبئة البيانات وتقديم المستندات اللازمة للتوظيف على الرابط التالي:
(هنا)
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33268 ] نشر منذ 1 دقيقة
جيبولنا مضيفات أشكالهن تفتح النفس🤗