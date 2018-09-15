” أديل ” تعلن عن قبول 20 متدربة كمضيفات جويات بالمرحلة الأولى

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة طيران ” أديل ” عن قبول 20 متدربة ضمن المرحلة الأولى في البرنامج التدريبي للمضيفات السعوديات، والذي سيستمر لمدة 8 أسابيع ومقره ” جدة ” .

وأوضحت الشركة أنه يجب توافر الشروط التالية في المتقدمات:

– أن تكون المتقدمة مواطنة ” سعودية ” .

– ألا يقل طولها عن 160 سنتيمترًا.

– يتناسب الوزن مع الطول.

– ألا يقل المؤهل الدراسي عن شهادة الدبلوم.

– إتقان الإنجليزية.

وطالبت ” أديل ” الراغبات في الالتحاق بهذه الوظيفة؛ لتعبئة البيانات وتقديم المستندات اللازمة للتوظيف على الرابط التالي:

(هنا)