بعد غرقهما لإنقاذ طفلين.. أمريكا تكرم البطلين ذيب وجاسر

واشنطن(صدى):

كرّمت الولايات المتحدة الأمريكية، البطلين ذيب اليامي وجاسر الراكة اللذين غرقا في نهر تشكوبي بولاية ماساتشوستس، عند محاولتهما إنقاذ طفلين أمريكيين سحبتهما أمواج النهر.

وقامت جامعتان بأمريكا بمنح المبتعثَين الفقيدين ” شهادة البكالوريوس الفخرية ” في التخصصات الهندسية، بعد نحو شهرين من غرقهما، في حفل أقيم بجامعة ويسترن نيو إنجلاند في ولاية ماساشوستس، بحضور نائب سفير المملكة لدى واشنطن، سامي السدحان.

ومن جانبها، صرّحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت، في بيان، إن: ” الشابين جاسر وذيب حاولا بشجاعة إنقاذ طفلين من الغرق، وموقفهما يعد نموذجًا للطلاب من خارج الولايات المتحدة، الذين يثرون المجتمعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة. ”

وعبّر رئيس جامعة ويسترن نيو انجلاند، أنثوني كابريو، عن تقدير الجامعة والمجتمع الأكاديمي كافة للعمل البطولي الذي قام به الشهيدان والتضحية بأرواحهما من أجل إنقاذ الطفلين من النهر.

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