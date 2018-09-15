التخطيط لشمول العمالة المنزلية بالتغطية التأمينية الإلزامية

عادل الحربي (صدى):

كشف التقرير السنوي لمجلس الضمان الصحي لعام 2017، أن عدد العمالة المنزلية حاليًا مليونين، 64% منهم نساء، يجرى استقدامهم من أكثر من 30 دولة لتلبية احتياجات الأسر السعودية وفق ضوابط وشروط محددة.

وأوضح التقرير، أن المرحلة الثانية من إستراتيجيته ” 2018 – 2020 ” تستهدف توسيع نطاق التغطية التأمينية الإلزامية لتشمل العمالة المنزلية ومن في حكمهم وتفعيل التغطية الصحية على المعتمرين، لافتًا إلى أن الإستيراتيجية تتضمن تطوير القدرات البشرية وإنشاء مركز للتدريب والتأهيل بغرض توطين القطاع بالتعاون مع هدف، وإطلاق آلية جديدة للإشراف على مقدمي الخدمة.

وأضاف أنها تشمل أيضًا تطبيق مجموعات الأمراض وطرق الدفع بالتنسيق مع وزارة الصحة ووضع إطار تنظيمي لتسعير خدمات الرعاية الصحية والتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تقديم الرعاية الصحية في المناطق المستهدفة.