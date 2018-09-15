لأجل التصدي للتطرف .. ” اعتدال ” يدعو المعلمين للاهتمام بـ 7 قضايا

عادل الحربي (صدى):

طالب المركز العالمي لمكافحة التطرف بالرياض ” اعتدال ” المعلمين بالاهتمام بـ 7 قضايا؛ وذلك على خلفية التصدي للفكر المتطرف والتشجيع على قبول الآخر وتكريس مفاهيم التسامح والاعتدال.

وعن هذه القضايا، فجاءت تشمل ” المواطنة للتعرف على خطاب الكراهية والتحريض، اللغات للتعرف على الثقافات المختلفة، الأديان والمعتقدات لاحترام التنوع، تعزيز رؤية الفن كوسيلة للترابط بين الشعوب ” .

كما وجه ” اعتدال ” المعلمين لضرورة الاهتمام بقضية حرية الإنترنت لكشف تلاعب الإرهابيين بالأفكار، والتاريخ لكشف جذور العنف، بالاضافة لقضية التمييز الجنسي لفهم الدور الحقيقي للنساء في المجتمعات.

من الجدير بالذكر أن مركز ” اعتدال ” تأسس بحضور دولي واسع في الرياض قبل عامين؛ وذلك من أجل العمل على تكريس الاعتدال والتصدي للأفكار الإرهابية.