بالفيديو.. رجل ينهال على زوجته بالضرب ويسحلها في الشارع بطريقة وحشية

مليكة فؤاد(صدى):

وثق مقطع فيديو، قيام رجل يبلغ من العمر 30 عامًا، بتعنيف زوجته وضربها وسحلها على الأرض بطريقة وحشية في الشارع العام، وذلك بمنطقة باب شالة بمدينة الرباط في المغرب.

وأظهر المقطع، الزوج وهو يبرح زوجته ضربًا، ويقوم بسحلها على الأرض بطريقة غير آدمية، على الرغم من أنها كانت تحمل رضيعها، وذلك لأسباب غير معلومة.

ومن جانبها، رفضت الزوجة تقديم بلاغًا ضد زوجها عند حضور أحد رجال الأمن، وغادرت مكان الواقعة بسرعة، وذلك على الرغم مما تعرضت له من ضرب مبرح أسفر عن إصابتها بعدة إصابات، خاصة في وجهها.

الغريب في الأمر، أن هذه الواقعة جاءت بالتزامن مع دخول قانون محاربة العنف ضد المرأة حيز التطبيق بالمغرب.