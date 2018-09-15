رجل يزعم إنه المهدي المنتظر ومستشفى المجانين يستقبله

مليكة فؤاد(صدى):

زعم رجل مغربي، أنه ” المهدي المنتظر ” بعدا صعد إلى منبر أحد المساجد قبل صلاة المغرب ووجه خطابًا للمصلين قائلًا بأنه الإمام المهدي؛ ما دفع رجال الأمن بمدينة الحسيمة المغربية إلى إنزاله والقبض عليه.

وكشفت وسائل إعلام محلية مغربية، أنه تم نقل الرجل على متن سيارة إسعاف على وجهة السرعة باتجاه قسم الأمراض النفسية والعقلية، بالمركز الاستشفائي الإقليمي بالحسيمة.

وأكدت أن الرجل كان يعاني من اضطرابات نفسية أدت به لاعتلاء منبر المسجد والادعاء بكونه ” المهدي المنتظر ” الذي سينتشر الخير في عهده؛ مستغلًا غياب الإمام في تلك اللحظة.