3 وصفات طبيعية غير مكلفة تخلصك من النمش

أماني الغامدي(صدى):

يعتبر النمش من مشاكل الصيف المزعجة، والكثيرات يعانين من ظهوره بكثرة في الوجه، نتيجة التعرض المستمر لأشعة الشمس المباشرة.

وتقدم خبيرة التجميل والموضة نجلاء شمس مجموعة من الوصفات الطبيعية، غير المكلفة، التي تخلصك نهائيا من النمش، وتترك بشرتك صافية.

الخميرة

أذيبي قرصي خميرة (من الصيدلية) في ملعقة من الماء، لعمل دهان للوجه؛ باستخدام الفرشاة ويترك 20 دقيقة ثم يغسل بالماء الدافئ.

الأرز

يتكون ماسك الأرز من فنجان قهوة من مسحوق الأرز الناعم وملعقة جلسرين وملعقة حليب طازج، اخلطي المكونات مع بعضها إلى أن تتشكل عجينه لينه، وقومي بدهان الوجه والعنق بها ويترك ربع ساعة ويغسل بالماء الدافئ.

زيت اللوز

ثبتت فاعلية اللوز في إزالة النمش الخفيف عن طريق الدهان يوميا، ولمدة أربعة أسابيع على أن يكون الدهان مساء مع ترك الزيت على الوجه حتى الصباح.