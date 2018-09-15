تركي آل الشيخ يعلق على ما قاله هتان باهبري بعد مباراة الفيحاء

طلال الغامدي(صدى):

علق رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ على ما قاله لاعب نادي الشباب هتان باهبري بعد مباراة فريقهم مع الفيحاء، مؤكداً أن الموضوع لن يمر مرور الكرام.

وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه في ” تويتر ” : مافعله لاعب المنتخب ونادي الشباب هتان فعل لا يمثل عاداتنا وتقاليدنا … من المعيب أن يمر الموضوع مرور الكرام !.

وكان هتان باهبري قد ظهر في لقاء بعد انتهاء مباراة فريقه والفيحاء التي انتهت بفوزهم بثلاثة أهداف مقابل هدف، ورد على تصريحات أحد أعضاء مجلس إداري نادي الفيحاء التي قالها قبل المباراة، قائلاً: كسرنا خشومكم “.