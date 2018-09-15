بالأدلة والمستندات.. البحرين تكذب إيران وتثبت تورط 14 إيرانيا في تزوير جوازات سفرهم

المنامة(صدى):

كذبت وزارة الداخلية البحرينية، ما زعمته الحكومة الإيرانية، بأنها لا يمكنها تأكيد ما ورد في بيان ” الداخلية البحرينية ” ، بشأن القبض على 14 إيرانيًا دخلوا البحرين بجوازات سفر آسيوية وبأسماء غير حقيقية، مؤكدة أنه أمر موثق بالأدلة المادية والأوراق الثبوتية.

ونصّ بيان ” الداخلية البحرينية ” على ما يلي: ” إذا كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، يرى أن بلاده لا يمكنها تأكيد ما ورد في بيان وزارة الداخلية، بدعوى عدم تقديم المنامة أدلة للحكومة الإيرانية أو تزويدها بمعلومات إضافية، فإن الأدلة المادية والأوراق الثبوتية للمقبوض عليهم، والمنشورة بعض منها مع هذا البيان، ليست فقط من قبيل تأكيد ما سبق نشره، بقدر ما تندرج في إطار الالتزام بمعايير الشفافية والمصداقية وتوثيق الإجراءات ” .

وكشفت الوزارة البحرينية، عن هويات عدد من المواطنين الإيرانيين الـ 14 المقبوض عليهم، وذلك بعد دخولهم البحرين بجوازات سفر آسيوية تحمل بيانات غير صحيحة، وبأسماء غير حقيقية، ودفع أصحابها مبالغ مالية لشرائها بغرض دخولهم البحرين.

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