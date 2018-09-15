الغموض يكتنف مصير عساف القرني مع الاتحاد

نواف السالم(صدى):

انتهى عقد الحارس عساف القرني مع الاتحاد، أمس الجمعة؛ حيث لم يتوصل الطرفان لاتفاق على التجديد مما جعل مصير الحارس المخضرم لا يزال مجهول، بعدما جاءت قائمة المدرب الأرجنتيني رامون دياز المقرر مشاركتها اليوم أمام القادسية في الجولة الثانية ضمن منافسات دوري المحترفين خالية من اسم حارسه المخضرم.

وكان ” دياز ” قد استبعد أيضًا فواز القرني، وذلك لعدم اكتمال جاهزيته، في حين استدعى الحارسين الشابين، أمين البخاري وراكان النجار.

ومن الجدير بالذكر، أن أزمة عساف القرني جاءت على غرار نادي الأهلي الذي حسم ملف تجديد الحارس باسم العطاالله بعد انتهاء عقده رسميًا مع النادي وتغيبه عن التدريبات، في ظل التحاق الثنائي الدولي محمد العويس وياسر المسيليم بالمعسكر الإعدادي للمنتخب الوطني.