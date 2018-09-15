للأمهات.. 7 نصائح اهمسي بها لابنتك المقبلة على الزواج

أماني الغامدي(صدى):

كل أم تتمنى أن تعيش ابنتها حياة زوجية سعيدة، وأن تنعم بالاستقرار مع شريك حياتها، وتحاول أن توجهها وتقدم لها المشورة والنصيحة.

وفي هذا الصدد تقدم خبيرة العلاقات الإنسانية شيرين عاطف، لكل أم، أهم النصائح التي تحتاجها منها ابنتها المقبلة على الزواج.

الزواج ليس سهلا

فالحياة الزوجية لا تسير على وتيرة واحدة، فيوم مر ويوم حلو، وقبول هذه الحقيقة يمكن أن يساعدك على عدم توقع أن تكون الحياة مثالية، مهما كان الزوج طيبا ومتفهما، فالزواج علاقة مركبة وليس سهلا.

اختيار شخص يشبهك

لا يجب أن تتسرعي في اختيارك للشخص الذي يكمل معكِ حياتك، فلابد أن يشبهك قليلا واهتمامتكما تكون مشتركة، حتى يمكنكما التعايش معا، وحتى لا تكون الخلافات بينكما مستمرة، فالتقارب الفكري سر الحياة الزوجية الهادئة.

البساطة في التعامل

الحياة الزوجية معقدة ومليئة بالتفاصيل، لذلك يجب ألا نصعبها على أنفسنا، ولابد أن تتعامل الزوجة ببساطة مع زوجها، ولا تضخم المشكلات، وأن تكون متسامحة.

الزواج يستحق كل هذا العناء

على الرغم من أن الزواج ليس سهلا، ولا بد أن تكون فيه مشكلات وأزمات، لكنه لا يزال يستحق العناء، فالحياة مع رفيق يشد من أزرك ويشاركك الحياة أمرا لا يمكن استكمال الحياة بدونه، وتكوين أسرة وإنجاب الأطفال الذين هم زينة الحياة الدنيا يستحقون أن نتحمل من أجلهم كل المصاعب.

لا يمكن تغيير أي شخص

إياك والارتباط بشخص على أمل تغيير شخصيته بعد الزواج، فلا يمكنك تغيير طباع أو عادات وتقاليد إنسان، عاش وتربى وترعرع بأسلوب حياة، فاعلمي أنكِ بذلك تعيشين الوهم.

الاستماع لشريك حياتك دائما

الإصغاء والاستماع لشريك حياتك سر من أسرار السعادة الزوجية، لذلك احرصي دائما على الاستماع لزوجك عندما يحادثك.

تناول الطعام في الوقت المحدد

على الرغم من أن هذا قد يبدو مضحكا لكِ، ولكن تذكري دائما أن معدة الرجل الخاوية قد تجعله يشعر بالضيق والغضب، لذلك احرصي على الحفاظ على مواقيت تناول زوجك للطعام، ولا تتأخري عنها.