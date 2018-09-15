بالصور والفيديو.. إنقاذ سيارة عالقة بنفود الطوقي في الرياض

عادل الحربي (صدى):

أنقذت جمعية غوث للتوعية الإنقاذ، اليوم السبت، سيارة عالقة بنفود الطوقي في منطقة الرياض، بعدما تلقت الجمعية بلاغًا عن الحادث.

وأوضحت ” غوث ” على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أنه عند تلقي البلاغ انطلقت على الفور الفرق وتم إخراج السيارة ولله الحمد.

كما نشرت مقطع فيديو أثناء إخراج السيارة، قائله ” عملية إنقاذ السيارة العالقة في نفود الطوقي، ودائًم مانوضح في حين كنت في الرمال أو النفود يجب تنسيم هواء إطار المركبة حتى يسهل المشي على الرمال ” .