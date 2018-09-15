بالفيديو.. شمس تسخر من عامل حديقتها وتهينه وسط انتقادات حادة
استعرضت الفنانة شمس الكويتية، حديقة منزلاها في مقطع فيديو برفقة عامل لديها، أثار غضب جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشرت شمس على حسابها عبر ” سناب شات ” مقطع الفيديو التي ظهرت خلاله مستلقية في حديقتها برفقة العامل ” أيمن ” والذي طالبته بمشاركتها في الفيديو وتحية جمهورها، مؤكده أننها تعتمد عليه في كل شيء.
وبدأت شمس بشيء من العفوية في السخرية من العامل ” أيمن ” لصمته عند الظهور أمام الكاميرا، مطالبه إياه بإبداء رأيه الشخصي فيها، قائلًا ” فنانة محترمة ولها جمهور كبير ” ، ولكن عندما سألته عن عيوبها قال ” مقدرش أقول ” لتعلق عليه بالسب.
وأثناء استعراضها حديقة منزلها وأداء ” أيمن ” لعمله كجنايني، عرضت على الكاميرا منزل العامل أيمن، قائله ” هادا بيت أيمن.. حلو تحسه بيته كيوت مثل بيت الكلب ” .
وأثار هذا الفيديو غضب متابعي الفنانة شمس، وسط هجوم حاد عليها للسخرية من العامل أيمن وبيته وتشبيهه بـ ” الكلاب ” .
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33279 ] نشر منذ 3 ساعات
محنةالصبحية
شينه
والله العظيم🤔
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33279 ] نشر منذ 3 ساعات
أيمن مسؤل عن كل حاقه في البيت
حتى بينظف المواعين
وبيغسل الكلتات والهدوم
وبينبح كويس
وكل حاقه😂😂😂😂😂😂
ابو عمار[ عدد التعليقات: 19631 ] نشر منذ 3 ساعات
اولا لم تكن مستلقيه بل منسدحه على بطنها وترقص الشنطه
المهم البيت في الكويت والا في القاهره
عموما بارك الله في من كان السبب في حصولك على البيت وعلى ايمن يا شموسه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33279 ] نشر منذ 3 ساعات
عز نفسك ياأيمن
عز نفسك وصنها ترى العز والذل منها
لاتخليها تعاملك ك كلب حراسة
ي بن النيل
خلي في وجهك شوية رجولة
وأصفها كف على وجهها.
بنت حرب[ عدد التعليقات: 282 ] نشر منذ 3 ساعات
بعض الكلام يقول لصاحبه دعني .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33279 ] نشر منذ 2 ساعتين
رب كلمة قالت لصاحبها دعني!!
هكذا تكتب
يابنت حرب🤗
ابو عمار[ عدد التعليقات: 19631 ] نشر منذ 2 ساعتين
شموسه ما تقصد اهانة ايمن لانها ماخذه عليه كصديق او ابن لها والدليل انها منسدحه عنده وهو منسدح عندها والحال من بعضه
بنت حرب[ عدد التعليقات: 282 ] نشر منذ 2 ساعتين
كل الطرق تؤدي إلى روما يالقرني .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33279 ] نشر منذ 1 ساعة
يالبى رووووووما
ويالبى صقلية
ويالبى أيطاليا كلها😘😘😘
صحيتي الذكريات القديمة😭😭😭
غريب الدار[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 1 ساعة
ما هي غريبة
هذه هي اخلاق العرب أصحاب الفلوس
بنت حرب[ عدد التعليقات: 282 ] نشر منذ 1 ساعة
صقيلة ذي بنت عمك ولاديرة ؟
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33279 ] نشر منذ 1 ساعة
ليت والله من رااااح روما
بشرط
تكون شموووووسه معي😘😘😘
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33279 ] نشر منذ 38 دقيقة
يويل حالي
ماتعرفين صقلية😱
بنت حرب[ عدد التعليقات: 282 ] نشر منذ 30 دقيقة
الله يلعن إبليسك فشلتني قوقل يقول صقيلة ، هي أكبر جزيرة في البحر الأبيض المتوسط هههه
لمى الحربي[ عدد التعليقات: 164 ] نشر منذ 28 دقيقة
شموسة جميلة ولها حق تتدلل
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33279 ] نشر منذ 16 دقيقة
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🏖🏜🏝
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54030 ] نشر منذ 3 دقائق
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, نسأل الله العفو والعافيه ..