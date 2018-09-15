بالفيديو.. شمس تسخر من عامل حديقتها وتهينه وسط انتقادات حادة

أماني الغامدي(صدى):

استعرضت الفنانة شمس الكويتية، حديقة منزلاها في مقطع فيديو برفقة عامل لديها، أثار غضب جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت شمس على حسابها عبر ” سناب شات ” مقطع الفيديو التي ظهرت خلاله مستلقية في حديقتها برفقة العامل ” أيمن ” والذي طالبته بمشاركتها في الفيديو وتحية جمهورها، مؤكده أننها تعتمد عليه في كل شيء.

وبدأت شمس بشيء من العفوية في السخرية من العامل ” أيمن ” لصمته عند الظهور أمام الكاميرا، مطالبه إياه بإبداء رأيه الشخصي فيها، قائلًا ” فنانة محترمة ولها جمهور كبير ” ، ولكن عندما سألته عن عيوبها قال ” مقدرش أقول ” لتعلق عليه بالسب.

وأثناء استعراضها حديقة منزلها وأداء ” أيمن ” لعمله كجنايني، عرضت على الكاميرا منزل العامل أيمن، قائله ” هادا بيت أيمن.. حلو تحسه بيته كيوت مثل بيت الكلب ” .

وأثار هذا الفيديو غضب متابعي الفنانة شمس، وسط هجوم حاد عليها للسخرية من العامل أيمن وبيته وتشبيهه بـ ” الكلاب ” .

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