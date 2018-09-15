” العمل ” تبدأ تأهيل الشركات والمؤسسات لإدارة حساب المواطن

علي القحطاني (صدى):

بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تأهيل عدد من الشركات والمؤسسات المتخصصة الراغبة في إدارة وتشغيل برنامج ” حساب المواطن ” .

وأوضحت الوزارة أن البرنامج التأهليلي يحدد الشركات المؤهلة للمنافسة تمهيدًا لدعوتها لتقديم عروضها بعد طرح المناقصة الخاصة بإدارة وتشغيل البرنامج، لافته إلى أنه ينتهي في 23 سبتمبر الجاري.

وكانت وزارة العمل قررت إسناد تشغيل البرنامج إلى القطاع الخاص، على أن تتولى الشركة المشغلة للمشروع مسؤولية التأكد من استحقاق المستفيد وحساب القيمة المستحقة من خلال التكامل مع مصادر بيانات متعددة ومعالجة الطلبات الواردة، بالإضافة إلى تقديم التقارير المنتظمة وتقارير ذكاء الأعمال والإحصاءات حول أعداد المستفيدين.