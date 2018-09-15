قائمة أكثر الجامعات توظيفا لحملة الدكتوراه السعوديين.. والطائف تتصدر

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تصدرت جامعة الطائف، قائمة أكثر الجامعات السعودية استقطابًا وتوظيفًا لحملة الدكتوراه السعوديين، بنسبة 18%، وفقًا لإحصائية غير رسمية.

ووظفت جامعة الطائف أكثر من 50 دكتورًا سعوديًا عاطلًا، خلال العام الماضي، من بينهم من كان ضمن حملة تشغيل العاطلين وتوطين الوظائف الأكاديمية.

وجاءت جامعة تبوك في المرتبة الثانية بنسبة توظيف 3%، تليها جامعة الجوف والحدود الشمالية ونجران والقصيم، بينما جاءت جامعات حفر الباطن وشقراء وحائل والمجمعة وجازان في ذيل القائمة.

ومن جانبه طالب المتحدث باسم حملة شهادة الدكتوراه العاطلين خالد جزاء الحربي، الجامعات الأخرى بالسير على نهج وسياسات جامعة الطائف في توظيف الكوادر السعودية.