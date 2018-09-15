مصنع أمريكي يطرد مسلمين بسبب الصلاة.. والشركة تعوضهم

واشنطن(صدى):

قررت شركة تعبئة لحوم أمريكية دفع تعويضات إلى 138 أمريكي مسلم من أصول صومالية بقيمة 1.5 مليون دولار، بعد إقالتهم من عملهم بسبب طلب باستراحة لتأدية الصلوات في أوقاتها، والذي تم رفضه.

وتعدت شركة ” كارجيل ميت سولوشنز ” بالموافقة على تخصيص وقت للصلاة في مصنعها بفورت مورجان، نافيه ارتكاب أي خطأ لدفع تعويضات عليه ولكن جاء هذا الأمر لتجنب المزيد من الدعاوى القضائية.

وأوضحت اللجنة الأمريكية لتكافؤ الفرص الوظيفية، أن المصنع وافق أيضًا على توجيه المديرين والعمال المعينيين بنظام الساعات بما يتناسب مع الاستراحات الممنوحة للموظفين المسلمين.

يُذكر أنه في عام 2016، أقدمت إدارة مصنع فورت مورجان على طرد عدد من العمال الصوماليين الأمريكيين المسلمين، بعد إلغاء سياسات تسمح للموظفين المسلمين بأخذ فترات راحة قصيرة لتأدية الصلوات.