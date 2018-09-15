رئيس الهلال لـ ” آل سويلم ” : غطوا الباص بحديد بدل تضييع الوقت
رد رئيس نادي الهلال الجديد الأمير محمد بن فيصل، اليوم السبت، على تعليق رئيس نادي النصر سعود آل سويلم على تصريحاته الأخيرة التي أدلى بها خلال برنامج ” في المرمى “.
وقال ” بن فيصل ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” نصيحة لأخوي الغالي سعود السويلم، بدل كثر التصريحات وتضييع الوقت، انصحه يستعجل يدخل باص الفريق لأقرب ورشه يغطون قزاز الباص بشبك حديد قبل مباراتنا معهم ” .
وكان سعود آل سويلم علق على تصريحات رئيس الهلال الجديد، قائلًا: ” أن التصريحات المشحونة بالتعصب والشخصنة لن تكون سبيلًا للنجاح ” .
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بزلميط[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 54 دقيقة
هذي احد خططهم في دوري اسياء ابو نقطتين انهم يشبكو الباص حق ناديهم تحاشي غضب جمهور الطواقي وابشركم فكو الشبك طلع الجمهوور متعوووووده ديما