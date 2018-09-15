رئيس الهلال لـ ” آل سويلم ” : غطوا الباص بحديد بدل تضييع الوقت

نواف السالم(صدى):

رد رئيس نادي الهلال الجديد الأمير محمد بن فيصل، اليوم السبت، على تعليق رئيس نادي النصر سعود آل سويلم على تصريحاته الأخيرة التي أدلى بها خلال برنامج ” في المرمى “.

وقال ” بن فيصل ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” نصيحة لأخوي الغالي سعود السويلم، بدل كثر التصريحات وتضييع الوقت، انصحه يستعجل يدخل باص الفريق لأقرب ورشه يغطون قزاز الباص بشبك حديد قبل مباراتنا معهم ” .

وكان سعود آل سويلم علق على تصريحات رئيس الهلال الجديد، قائلًا: ” أن التصريحات المشحونة بالتعصب والشخصنة لن تكون سبيلًا للنجاح ” .

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