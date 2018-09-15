بالفيديو.. لحظة اختطاف عامل بمحطة وقود في إحدى محافظات الجنوب

عادل الحربي (صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة اختطاف عامل في محطة وقود من قبل 3 أشخاص بالقوة، في إحدى محافظات الجنوب كما تبين من الفيديو.

وظهر في مقطع الفيديو استخدام سيارة من نوع ” هايلكس ” في عملية الخطف، حيث دخلت السيارة محطة الوقود ونزل منها شابان وسحبا العامل بالقوة إلى داخل السيارة، بهدف السرقة وسلب الأموال.

وأوضح الفيديو الذي وثقته إحدى كاميرات المراقبة وتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاومة العامل للشابان ولكن دون جدوى، حيث فشل في الهروب منهم.