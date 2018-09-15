اليوم.. الهلال يسعى لفوزه الثاني.. و ” دياز ” يحاول مصالحة الجماهير

طلال الغامدي(صدى):

تتنافس أربع فرق بمواجهتين في ختام الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اليوم السبت، في مدينتي بريدة وجدة.

ويستضيف الرائد نظيره الهلال في مدينة بريدة، حيث يبحث الأخير عن فوزه الثاني في المسابقة والحصول على نقاط المباراة كاملة، بينما يسعى صاحب الأرض إلى تحقيق أول انتصاراته مستغلًا الأرض والجمهور.

وفي جدة، يحل القادسية ضيفًا على الاتحاد على ملعب ” الجوهرة المشعة ” ، حيث يسعى الأول إلى كسب نقاط المباراة أو العودة بالتعادل ونقطة على أقل تقدير، لزيادة رصيده من النقاط بعد تعادله في الجولة الأولى.

بينما يحاول مدرب الاتحاد الأرجنتيني رامون دياز، مصالحة جماهير الفريق، من خلال كسب نقاط المباراة وتعويض خسارته في الجولة الأولى أمام الشباب.