الكشف عن أول فيلم عربي يعرض في المملكة وموعد عرضه

أماني الغامدي(صدى):

تستعد شاشات السينما في المملكة إلى عرض أول فيلم عربي، وهو فيلم ” البدلة ” للفنان المصري تامر حسني خلال شهر سبتمبر الحالي.

وأوضح تامر حسني على حسابه الرسمي على ” انستجرام ” ، أنه سيتم عرض فيلمه في المملكة ابتداءً من 20 سبتمبر الجاري، قائلًا: ” البدلة أول فيلم عربي يعرض في السعودية ابتداء من ٢٠ سبتمبر بسينما فوكس – الرياض بارك ” .

يُذكر أن فيلم ” البدلة ” قصة وبطولة الفنان تامر حسني، ويشارك به كل من الفنان أكرم حسني والفنانة الشابة أمينة خليل، وهو من إنتاج وليد منصور وإخراج محمد العدل.