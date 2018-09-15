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    سبتمبر

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الكشف عن أول فيلم عربي يعرض في المملكة وموعد عرضه

الكشف عن أول فيلم عربي يعرض في المملكة وموعد عرضه
أماني الغامدي(صدى):

تستعد شاشات السينما في المملكة إلى عرض أول فيلم عربي، وهو فيلم ” البدلة ” للفنان المصري تامر حسني خلال شهر سبتمبر الحالي.

وأوضح تامر حسني على حسابه الرسمي على ” انستجرام ” ، أنه سيتم عرض فيلمه في المملكة ابتداءً من 20 سبتمبر الجاري، قائلًا: ” البدلة أول فيلم عربي يعرض في السعودية ابتداء من ٢٠ سبتمبر بسينما فوكس – الرياض بارك ” .

يُذكر أن فيلم ” البدلة ” قصة وبطولة الفنان تامر حسني، ويشارك به كل من الفنان أكرم حسني والفنانة الشابة أمينة خليل، وهو من إنتاج وليد منصور وإخراج محمد العدل.


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