الكشف عن أول فيلم عربي يعرض في المملكة وموعد عرضه
تستعد شاشات السينما في المملكة إلى عرض أول فيلم عربي، وهو فيلم ” البدلة ” للفنان المصري تامر حسني خلال شهر سبتمبر الحالي.
وأوضح تامر حسني على حسابه الرسمي على ” انستجرام ” ، أنه سيتم عرض فيلمه في المملكة ابتداءً من 20 سبتمبر الجاري، قائلًا: ” البدلة أول فيلم عربي يعرض في السعودية ابتداء من ٢٠ سبتمبر بسينما فوكس – الرياض بارك ” .
يُذكر أن فيلم ” البدلة ” قصة وبطولة الفنان تامر حسني، ويشارك به كل من الفنان أكرم حسني والفنانة الشابة أمينة خليل، وهو من إنتاج وليد منصور وإخراج محمد العدل.
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