بالفيديو.. عمالة مخالفة تفترش طرقات بريدة وتبيع خضار مجهول المصدر

سالم المطيري(صدى):

تنتشر العمالة المخالفة في طرقات وشوارع المملكة بالرغم من تكثيف الحملات التفتيشية للجهات المختصة؛ لضبط المخالفين.

وظهر في مقطع فيديو وثقه أحد المواطنين أمس الجمعة، مجموعة من العمالة المخالفة تبيع خضار ومواد غذائية مجهولة المصدر وسط بريدة.

وأوضح مصور المقطع أن العمالة تفترش طرقات شارع كيرلاء ببريدة، مطالبًا الجهات الرقابية بشن حملات على المخالفين في أوقات وجودهم.

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