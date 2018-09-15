بالفيديو.. عمالة مخالفة تفترش طرقات بريدة وتبيع خضار مجهول المصدر
تنتشر العمالة المخالفة في طرقات وشوارع المملكة بالرغم من تكثيف الحملات التفتيشية للجهات المختصة؛ لضبط المخالفين.
وظهر في مقطع فيديو وثقه أحد المواطنين أمس الجمعة، مجموعة من العمالة المخالفة تبيع خضار ومواد غذائية مجهولة المصدر وسط بريدة.
وأوضح مصور المقطع أن العمالة تفترش طرقات شارع كيرلاء ببريدة، مطالبًا الجهات الرقابية بشن حملات على المخالفين في أوقات وجودهم.
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33222 ] نشر منذ 4 دقائق
أناأنصح دائمآ باالتوجهه للمحلات والمراكز الموثوقة
زي العثيم وبن داؤود والمستهلك
والمحلات المعروفة
أولآ أضمن وأءمن لك
وثانيآشرائك من هذي المحلات تدعم أقتصاد البلد
هؤلاء العمالة
أغلب من يشتري منهم هم ناس من نفس طينتهم
عماله مثلهم