بالصور.. تشجير المنطقة المخصصة لمهرجان ولي العهد للهجن بـ5 آلاف شتلة

نايف السالم(صدى):

بدأ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة مكة المكرمة، في أعمال تشجير المنطقة المخصصة لمهرجان ولي العهد للهجن.

وقام الفرع بغرس 5 آلاف شتلة من أنواع مختلفة من الأشجار البرية حول الميدان حتى الآن، وزراعة 750 شتلة أمام وخلف المنصة الرئيسية للمهرجان، حيث تبلغ طول الشتلة منها 180 سم من شجر النيم.

ومن جانبه أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة بمكة الدكتور عمر الفقيه، أن ذلك عبارة عن المرحلة الأولى فقط، حيث ستطرح الوزارة مشروع تجسير كامل الميدان بالأشجار المناسبة وتوصيل مياه الري المعالجة لها.

وعن سبب اختيار شجرة النيم، أشار ” الفقيه ” إلى ريحتها الذكية وقدرتها على منع مختلف أنواع الحشرات، وطبيعتها التي تنمو في المناطق الحارة، وقدرتها المتميزة على تنقية التربة من الأملاح.