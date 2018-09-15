” آل سويلم ” يرد على التصريحات المشحونة بالتعصب: ما هكذا تورد الإبل

ماجد محمد(صدى):

علق رئيس نادي النصر سعود آل سويلم، اليوم السبت، على التعليقات حول ملاحظاته على ” تيفو ” الهلال وإقحام الإبل والمزاين في هذا الأمر.

وأكد ” آل سويلم ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن التصريحات المشحونة بالتعصب والشخصنة لن تكون سبيلًا للنجاح.

وقال في تغريدة له: ” قلت ما قلت من ملاحظة على تيفو الهلال بكل أدبودون شخصنة، وذلك حرصًا مني على الارتقاء بالمدرجات الكروية المحلية للعالمية، فارس نجد لا يعرف كيف يحط الروج وإذا أراد أحدهم أن يرينا كيف يطبق ذلك على ناديه فسوف نستمتع بمشاهدته من باب العلم بالشيء مثلما شاهدنا القرش ” .

وأضاف ” ويخصوص اقحام مسألة الإبل والمزاين فحقيقة لم أفهم مالمقصود بها، وعلاقتها بالمسألة. أخشى مع مثل هذه العقلية أن يكون تصريحهم القادم: ” سيارة من أسرع ” أو ” تتحداني بالتفحيط ” ، مختتمًا كلامه ” ما هكذا تورد الإبل ” .