” آل الشيخ ” يعتمد مجلس إدارة الهلال الجديد

نواف السالم(صدى):

اعتمد رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ، تشكيل مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة الأمير محمد بن فيصل بن سعود.

كما وافق المستشار تركي آل الشيخ على عضوية كل من: ” فهد بن أحمد الراشد نائبًا للرئيس، عبدالله بن عبدالعزيز الجربوع أمنيًا عامًا ” .

واعتمد كل من ” طارق بن صالح التويجري، عبدالرحمن بن محمد النمر، إبراهيم بن مناحي الحبردي، سلطان بن حسن بن سعيد، عبدالإله بن سعد المقرن، سليمان بن ناصر الهتلان، وهتان بن عبدالله المصيبيح ” كأعضاء في الإدارة الجديدة.