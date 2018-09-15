بالفيديو.. ” السلمي ” يوضح حكم الاحتفاظ بالصور الفوتوغرافية

علي القحطاني (صدى):

أفتى الشيخ ” عبدالله السلمي ” عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء، اليوم الجمعة، بإن الصور الفوتوغرافية ليست ممنوعة ويجوز الاحتفاظ بها إذا كانت في الجوال، إلا إذا ورد شيء يدل على المنع كـ ” تعظيمها أو إبرازها ” .

وأضاف ” السلمي ” خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” المذاع عبر فضائية ” الرسالة ” ، أن سبب من أسباب المنع أيضًا الاحتفاظ بها من أجل الذكرى المحزنة، قائلًا: إن النبي قال لعلي بن أبي طالب، في قوله لأبي هياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله ” ص ” لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته ” .