بالفيديو.. ” السلمي ” يوضح حكم الاحتفاظ بالصور الفوتوغرافية
أفتى الشيخ ” عبدالله السلمي ” عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء، اليوم الجمعة، بإن الصور الفوتوغرافية ليست ممنوعة ويجوز الاحتفاظ بها إذا كانت في الجوال، إلا إذا ورد شيء يدل على المنع كـ ” تعظيمها أو إبرازها ” .
وأضاف ” السلمي ” خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” المذاع عبر فضائية ” الرسالة ” ، أن سبب من أسباب المنع أيضًا الاحتفاظ بها من أجل الذكرى المحزنة، قائلًا: إن النبي قال لعلي بن أبي طالب، في قوله لأبي هياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله ” ص ” لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته ” .
#يستفتونك مع الشيخ عبدالله السلمي
الشيخ #عبدالله_الدريس@DrAbdullahsulmi
حكم احتفاظ النساء بصور الفضلاء من العلماء ؟https://t.co/1BlLAkCviS pic.twitter.com/hQJTTcTU9a
— قناة الرسالة (@alresalahnet) September 14, 2018
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