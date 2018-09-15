أمطار رعدية وزخات برد على 4 مناطق طوال الليل

نايف السالم(صدى):

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع لهيئة الأرصاد الجوية، أربع تنبيهات على مناطق: عسير، جازان، الباحة، مكة المكرمة.

وأوضح التنبيهات في وصف الحالة، أنها عن عبارة عن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وتبدأ حالة الأمطار على هذه المناطق من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وحتى السابعة صباحًا.

كما أصدر تنبيهًا على منطقة المدينة المنورة، حيث ستتكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، وستبدأ هذه الحالة في الواحدة و تستمر حتى السابعة صباحًا .