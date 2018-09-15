بالفيديو.. موقف محرج لمراسل مع المحترف ” امرابط ” لاختلاف اللهجات

نواف السالم(صدى):

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، مقطع فيديو وثق موقف طريف بين مراسل إحدى القنوات الرياضية ومحترف نادي النصر المغربي ” نور الدين امرابط ” .

وأظهر ” الفيديو ” ، المراسل وهو يوجه مجموعة أسئلة للاعب المغربي بواسطة شخص ثالث كان يلعب دور ” المترجم ” بين المراسل واللاعب، حيث كان كل واحد منهما يتحدث العربية بلهجته.

وأوضح ” المقطع ” تعرض المراسل لحرج بعد إدراكه أنه يفهم ما يقوله اللاعب، وعقب تجاهل ” المترجم ” الذي لا حاجة له أصلًا .