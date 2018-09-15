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بالفيديو.. موقف محرج لمراسل مع المحترف ” امرابط ” لاختلاف اللهجات

بالفيديو.. موقف محرج لمراسل مع المحترف ” امرابط ” لاختلاف اللهجات
نواف السالم(صدى):

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، مقطع فيديو وثق موقف طريف بين مراسل إحدى القنوات الرياضية ومحترف نادي النصر المغربي ” نور الدين امرابط ” .

وأظهر ” الفيديو ” ، المراسل وهو يوجه مجموعة أسئلة للاعب المغربي بواسطة شخص ثالث كان يلعب دور ” المترجم ” بين المراسل واللاعب، حيث كان كل واحد منهما يتحدث العربية بلهجته.

وأوضح ” المقطع ” تعرض المراسل لحرج بعد إدراكه أنه يفهم ما يقوله اللاعب، وعقب تجاهل ” المترجم ” الذي لا حاجة له أصلًا .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 54006 ] نشر منذ 40 دقيقة

هههههههههههههههههههه ,,

,, ماهذا الغباء المخجل ,,

[ عدد التعليقات: 2703 ] نشر منذ 9 دقائق

ههههههههههه حتى المترجم يقول كلام غير كلام الاعب

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