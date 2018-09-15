هل يتوقف الدعم من ” الإسكان ” إذا زاد راتب المستفيد عن 14 ألف؟

عادل الحربي (صدى):

كشفت وزارة الإسكان، أن القسط والدعم السكني ثابت لحين انتهاء العقد السكني، حتى لو زاد راتب المستفيد.

وقال مواطن في سؤال له عبر موقع ” تويتر ” : ” في حال حصول المواطن على قرض البناء الذاتي وراتبه أقل من 14 ألف وحصل على دعم 100٪ من وزارة الاسكان وبعد مده زاد راتبه عن 14 ألف هل يتوقف الدعم عنه من قبل وزارة الاسكان ” .

وردّ حساب العناية بالمستفيدين التابع للوزارة عبر ” تويتر ” : ” تحية طيبة، القسط والدعم السكني ثابت لحين إنتهاء العقد السكني، ونرجو منك مراجعة العقد المبروم في حال قمت بتوقيعه ” .