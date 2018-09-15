بالفيديو.. مدير نقل عسير يكشف سبب حادث طريق ” بحر أبو سكينة “

أبها(صدى):

كشف ‏مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة عسير المهندس مطلق الشراري عن سبب حادث طريق بحر أبو سكينة الذي أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 4 آخرين.

وأوضح ” الشراري ” خلال مداخلة في برامج ياهلا المذاع على روتانا خليجية أن المعلومات الأولية عن حادث طريق ” بحر أبو سكينة ” تفيد أن سبب الحادث خطأ وتجاوز من السائق، وعدم التزام منه بقواعد السلامة المرورية، مما أدى إلى اصطدامه بالسيارة التي كانت أمامه.

وأضاف أن إجراءات السلامة المرورية تحظي باهتمام جميع أطراف إمارة عسير، حيث تمت مناقشته في مجلس المنطقة، مضيفا إنه عقد الأسبوع الماضي نائب وزير النقل ورشة حول السلامة المرورية والحوادث.

كان قد وقع حادث تصادم وقع بين مركبتين على طريق الموت ” بحر أبو سكينة ” مما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 4 آخرين.

وتسبب الحادث في إغلاق الطريق وشل حركة المرور، قبل أن يتم تحويل مسار المركبات الصغيرة عن طريق بعض الشعاب والأماكن الوعرة وأدى الحادث إلى ارتداد المركبات وخصوصًا الشاحنات إلى عدة كيلو مترات وسط وجود أمني مكثف للجهات الأمنية ورجال الدفاع المدني.