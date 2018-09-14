مجموعة الناغي: وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين بالخبر

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مجموعة شركات محمد يوسف ناغي وإخوانه، اليوم الجمعة، عن توافر وظيفة إدارية للسعوديين، على مسمى ” تنفيذي مبيعات ” ، وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في محافظة الخبر.

وأوضحت ” الشركة ” ، أن التقديم متاح من أمس الخميس ومستمر حتى تاريخ 12 نوفمبر القادم، وأن الوظيفة المتاحة لحمَلة الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة، ويفضل وجود خبرات سابقة.

وأشارت ” الشركة ” ، إلى أن للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط الأتي هنـــا..