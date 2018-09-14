الإطاحة بمقيم عربي تحرش بطفلة

نايف السالم(صدى):

أطاحت شرطة محافظة ينبع، بمقيم عربي اتهمته امرأة بالتحرش بطفلتها البالغة 10 سنوات من العمر، في مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونجحت شرطة ينبع، في القبض على المقيم العربي في وقت وجيز لم يتجاوز الساعة منذ أن انتشر المقطع، وقد استدعت المرأة التي تقدمت بشكوى ضده لأخذ أقوالها.

وأحالت الشرطة المتهم إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص للتحقيق بالحادثة.

وكان قد تم تداول فيديو، لامرأة تستغيث برجال الشرطة، متهمة أحد المقيمين بأنه تحرش بابنتها ذات العشر سنوات، عندما كانت ذاهبة إلى إحدى البقالات القريبة من المنزل في حي السميري.