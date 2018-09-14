شركة صلة بالرياض تعلن عن وظائف شاغرة للرجال

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة صلة، المتخصصة في إدارة العمل والتدريب والتوظيف عن بُعد ومراقبة الإنتاجية والتعليم الإلكتروني، وظائف إدارية شاغرة للسعوديين.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى ” مصمم جرافيك ” وذلك للعمل ضمن نظام الشيفتات من المنزل، لدى فروع الشركة في منطقة الرياض.

وأكدت شركة صلة أنّ الوظائف المتاحة لحمَلة الدرجة الجامعية أو شهادة الدبلوم في مجال تصميم الجرافكس، مبينة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة صلة للتوظيف الإلكتروني، وذلك بدءًا من تاريخ 12 سبتمبر 2018م

وأشارت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي هنـــا..