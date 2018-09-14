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تركي آل الشيخ يمنع عضو اتحاد الطائرة من مزاولة أي نشاط

تركي آل الشيخ يمنع عضو اتحاد الطائرة من مزاولة أي نشاط
نواف السالم(صدى):

قرَّر معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، منع عضو اتحاد الطائرة عبدالعزيز العمر من مزاولة أي نشاط أو عمل رياضي.

وقال ” آل الشيخ ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” نظراً لتجاوزاته لمن نعتز بخدمتهم للرياضة… وبناء على ماورد من اتحاد الطائرة وبصفتي رئيساً للجنة الأولمبية، فقد تم إصدار قرار بمنع عضو اتحاد الطائرة عبدالعزيز العمر من مزاولة أي نشاط أو عمل رياضي وإحالة ملفه للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية لمخالفته للنظام العام ” .


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