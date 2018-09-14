صحة ينبع: وظائف شاغرة للجنسين في الشرجة وعدان

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت إدارة الموارد البشرية في القطاع الصحي بمحافظة ينبع، اليوم الجمعة، عن توافر عدد من الوظائف للرجال والسيدات من حملة شهادات الكفاءة المتوسطة على مسمى ” سائق، حارس، حارسة ” ، للعمل في كل من مركز صحي ” الشرجة وعدان ” .

وأوضحت ” الإدارة ” أنه على الراغبين والراغبات بالتقديم الحضور إلى مقر إدارة الموارد البشرية في قطاع ينبع الصحي، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 6 محرم 1440هـ، ويستمر التقديم لمدة أسبوع.

وأكدت ” الإدارة ” على أن الشروط المطلوبة هي ” أن يكون المتقدم/ المتقدمة سعودي الجنسية، ألا يقل عمر المتقدم عن 20 سنة لفئة وظائف (حارس/ حارسة)، وألا يقل عمر المتقدم عن 17 سنة لفئة وظائف (سائق)، بالإضافة إلى وجود رخصة قيادة سارية المفعول.

وأكملت ” الإدارة ” ، وألا يكون المتقدم محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحد أو السجن ثلاث سنوات على الأقل، وتوفير مشهد من مركز الإمارة بالقرية يفيد بسكن المتقدم للوظيفة، وإحضار فاتورة كهرباء باسم صاحب الطلب، عقد إيجار في حال الاستئجار.