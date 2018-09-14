العمل تخصص موقع إلكتروني لاستقبال طلبات التوظيف بعد إغلاق محال أقمشة بجدة

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الجمعة، عن تخصيصها موقعًا إلكترونيًا لاستقبال طلبات التوظيف في أنشطة منافذ البيع المشمولة بالتوطين بجدة.

كشف ” عبدالله بن أحمد آل طاوي ” مديرعام فرع الوزارة بمكة المكرمة، عن تنسيق الوزارة مع الجهات المعنية لتوفير بيانات طالبي الوظائف للمستثمرين عن طريق الموقع، وذلك تزامنًا مع دراسة أسباب إغلاق عدد من المحال أبوابها بعد صدور قرار بتوطين 70% من منافذ البيع في 4 أنشطة اقتصادية.

والجدير بالذكر أن عدد من محلات بيع الأقمشة بجدة أغلقت أبوابها، لليوم الثالث على التوالي عقب تطبيق قرار التوطين، إلا أن بعض المحلات أفصحت عن فرص عمل للسعوديين برواتب تصل إلى 4 آلاف ريال.