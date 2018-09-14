مقتل 9 حوثيين خلال مواجهات مع القوات الشرعية في نهم

فهمي محمد(صدى):

وقعت مواجهات بين قوات دعم الشرعية في اليمن، بمديرية نهم شرقي صنعاء ومليشيات الحوثي الإيرانية؛ مما أسفر عن مقتل 9 حوثيين وذلك وفق ما ذكرته مصادر ميدانية.

وكان المواجهات قد اندلعت عقب محاولة تسلل للمتمردين الحوثيين إلى مواقع للقوات الشرعية في جبهة الجمايم بمنطقة حريب نهم؛ مشيرة إلى أنه تم التصدي للمهاجمين.

وشهدت جبهة الساحل الغربي هدوءاً نسبياً في أطراف مدينة الحديدة، وقالت مصادر ميدانية: إن المنطقة تشهد قصفاً مدفعياً متقطعاً، وسط تحليق لطائرات التحالف العربي، وقصف لمواقع الحوثيين في منطقة الكيلو 16.