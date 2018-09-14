بالفيديو.. المعلم المعتدى عليه بالطائف يكشف ملابسات الواقعة وآخر المستجدات

عبدالعزيز القثامي(صدى):

كشف مصطفى الثمالي، المعلم في أحد المدارس الثانوية بالطائف، ملابسات الاعتداء عليه من قبل طالب في الفصل الدراسي على مرأى ومسمع من الطلاب.

وأوضح ” الثمالي ” خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج ” يا هلا ” ، مساء اليوم، أن الطالب جديد في المدرسة وكانت هذه أول حصة له، وكانت نظراته وتصرفاته غريبة، ثم قام بلكمه على الأنف بشكل مفاجئ دون سابق إنذار.

وأضاف: تدخل الطلاب وتدخل المعلمين، وخرج الطالب وهرب من المدرسة ” ، مشيرًا إلى أنه قدم بلاغ في قسم الشرطة، ثم انتقل إلى المستشفى للعلاج.

وتابع أن الطالب كان له سابقة في التعدي على معلم في مدرسة أهلية بالمنطقة بنفس الطريقة، مشيرًا إلى أن دوافع الطالب، قد تكون إساءة وسائل الإعلام للمعلم سواء من مسلسلات أو غيره.